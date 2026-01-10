Эксперт Гапоненко: экономические отношения РФ и ЕС не восстановятся даже за 10 лет

Доцент РАНХиГС отметил, что российская экономика и бюджетная система адаптировались к разрыву прежних связей

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Восстановление экономических отношений между Россией и ЕС практически невозможно даже в перспективе 10 лет, геополитический разлом носит системный характер. Об этом пишет доцент РАНХиГС Николай Гапоненко в своем докладе "Стратегический прогноз - Европа на пороге кризиса: новая реальность 2026-2030 гг.", который есть в распоряжении ТАСС.

"Вероятность полноценного восстановления довоенного уровня экономических отношений между Россией и ЕС в перспективе до 10 лет стремится к нулю. Геополитический разлом носит системный характер", - считает экономист.

Российская экономика и бюджетная система, по мнению Гапоненко, адаптировались к разрыву прежних связей. "Новые логистические маршруты и рынки сбыта, проложенные в Турцию, ОАЭ, Индию, Китай и страны Африки частично компенсировали потери. Дальнейшее развитие этого восточного и южного векторов считается стратегическим приоритетом", - пишет он.

Несмотря на обреченность в отношениях между РФ и ЕС, прогнозируемую экспертом, точечное, управляемое и прагматичное взаимодействие по конкретным, технически сложным вопросам все же возможно.

"Это может касаться продления и модификации сделок по транзиту, например газа и аммиака через территорию Украины или Турции, сотрудничества в сфере ядерной энергетики по поставкам топлива и обслуживания АЭС, узкоотраслевых контактов в таких наукоемких областях как космос и термояд, где взаимозависимость сохраняется, диалога по климату и Арктике, где интересы сторон объективно пересекаются", - пишет в своем докладе Гапоненко.

Россия, как он считает, будет стремиться минимизировать ущерб от разрыва связей, избирательно используя каналы коммуникации с Европой для решения конкретных технических задач, но при этом удваивать усилия по интеграции в альтернативные экономические экосистемы на Востоке и Юге.

"ЕС, в свою очередь, будет вынужден сочетать политику сдерживания с поиском минимально необходимых рабочих форматов взаимодействия там, где собственные экономические издержки от полного разрыва становятся критическими. Основой для любых будущих моделей взаимодействия станет не партнерство, а "конкурентное сосуществование" с жестко очерченными и очень узкими зонами возможного прагматичного диалога", - заключает он в докладе.