В Запорожской области в 2026 году отремонтируют 340 км дорог

Это дороги регионального межмуниципального значения, в том числе улично-дорожная сеть в мелитопольской агломерации, сообщил и.о. министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры региона Николай Лукашенко

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 января. /ТАСС/. Власти Запорожской области в 2026 году приведут в нормативное состояние не менее 340 км автомобильных дорог региона, требующих ремонта. Об этом сообщил ТАСС и.о. министра транспорта и развития транспортной инфраструктуры Запорожской области Николай Лукашенко.

"У нас планируется в 2026 году не менее 340 км автомобильных дорог привести в нормативное состояние по области. Это дороги регионального межмуниципального значения, в том числе улично-дорожная сеть в мелитопольской агломерации", - сказал он.

Лукашенко добавил, что по программе, которая была согласована заместителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, в Запорожской области планируется до 2030 года отремонтировать не менее 1 тыс. км автомобильных дорог.

В 2025 году в Запорожской области привели в нормативное состояние более 340 км дорожной сети, в 2024 году этот показатель был 264 км.