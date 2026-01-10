В ГД рассказали о работе над законопроектом по лицензированию продажи табака

Новые правила нужно согласовать с действующими нормами по алкоголю, чтобы сохранить баланс в торговле, отметил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Правительство РФ прорабатывает поправки ко второму чтению законопроекта о лицензировании продажи табачной и никотинсодержащей продукции. Новые правила нужно согласовать с действующими нормами по алкоголю, чтобы сохранить баланс в торговле, заявил в интервью ТАСС председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

"Что касается поправок, которые регулируют или дают возможность полного запрета продажи вейпов в тех или иных регионах, то и комитет рекомендовал внести соответствующие изменения в данный законопроект, который был принят в первом чтении. И правительство нам пообещало, причем публично, что внесет эти поправки. Вопрос сейчас находится на стадии обсуждения", - сказал Леонов.

По его словам, обсуждение касается гармонизации процессов лицензирования и контроля точек продажи алкогольной и никотиносодержащей продукции. "Как правило, в торговых сетях представлена и никотинсодержащая продукция, и алкоголь. Но исходя из того законопроекта, который внесен и который регулирует лицензирование табака, он немного отличается от регулирования алкоголя", - отметил депутат.

Леонов добавил, что для сохранения баланса в торговле, особенно в крупных сетях, новые правила по никотинсодержащей и табачной продукции нужно согласовать с существующими нормами по алкоголю. "Сейчас в правительстве идет определенная дискуссия с тем, чтобы эти нормы синхронизировать", - заключил он.

О законопроекте

Законопроект о лицензировании продажи табачной и никотинсодержащей продукции был внесен правительством РФ и принят Госдумой в первом чтении в ноябре. Документ предусматривает введение лицензирования закупки, хранения и поставки такой продукции, а также ее розничной и развозной торговли. Выдачей и аннулированием лицензий на оптовую торговлю займется Росалкогольтабакконтроль. В его полномочия также войдет отзыв лицензий на розничную и развозную торговлю. При этом выдача лицензий розничным продавцам будет отнесена к компетенции исполнительных органов субъектов РФ.

Для получения лицензий и ведения лицензируемой деятельности будут установлены специальные лицензионные требования. Большинство из них уже закреплены в действующем законодательстве. Среди ключевых требований - уплата государственной пошлины, отсутствие налоговой задолженности, регистрация в системе маркировки товаров, а также наличие торгового объекта площадью не менее 5 кв. м. Регионы получат право устанавливать дополнительные ограничения, включая повышение минимальной площади торговой точки до 10 кв. м.

Введение лицензирования планируется поэтапно. Так, с 1 марта по 1 сентября 2026 года - выдача лицензий компаниям, соответствующим требованиям (регистрация в системе мониторинга, уплата госпошлины, отсутствие налоговых долгов). С 1 сентября 2026 года вступает в силу запрет на оптовую и розничную торговлю табачной и никотинсодержащей продукцией без лицензии. С 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2027 года действует переходный период для приведения объектов розничной торговли в соответствие новым требованиям.