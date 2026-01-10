В Сибири задержали рейсы трех авиакомпаний

Причиной стали неблагоприятные погодные условия

НОВОСИБИРСК, 10 января. /ТАСС/. Вылеты рейсов авиакомпаний "Аэрофлот", "Победа" и "Уральские авиалинии" из сибирских городов в Москву задерживаются из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

​​​​Как сообщили в пресс-службе, причиной стали ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московском авиаузле, в связи с чем задержки зафиксированы в международных аэропортах Абакана, Барнаула, Горно-Алтайска, Омска, Кемерова, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска и Томска.

Также отмечается, что из-за позднего прибытия самолетов в аэропортах Кемерова и Томска задерживается отправление оборотных рейсов в Казань и Санкт-Петербург. Во всех указанных случаях транспортные прокуроры осуществляют надзор за соблюдением прав пассажиров на получение предусмотренных услуг.