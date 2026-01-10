В Пулково задержали или отменили вылет более 40 рейсов

Речь идет, в частности, о самолетах в Томск, Волгоград, Оренбург, Москву и другие города

Редакция сайта ТАСС

© Артем Коротаев/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Задержки и отмены вылета более 40 рейсов наблюдаются в петербургском аэропорту Пулково. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Читайте также Что делать, если отменили или задержали рейс

Задержан вылет самолетов в Томск, Волгоград, Оренбург, Москву и другие города.

Ранее аэропорт сообщал о возможных корректировках расписания из-за закрытия аэропорта Шереметьево в связи с погодными условиями на прием воздушных судов до 10:00 по мск.

В пресс-службе Пулково отметили, что службами аэропорта постоянно осуществляется расчистка и обработка взлетно-посадочных полос и перронов от снега и наледи. Решение о вылете и посадке принимают командиры воздушных судов по фактической погоде и в зависимости от собственных метеоминимумов.