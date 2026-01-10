В аэропортах Поволжья отменили около 20 рейсов

Причиной стала непогода в Москве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Порядка 20 рейсов на прием и вылет отменены в аэропортах Приволжского федерального округа и еще свыше 20 задерживаются в связи с непогодой в Москве. Это следует из онлайн-табло аэропортов.

В Международном аэропорту Казани отменены два рейса на прибытие из Шереметьево и один из Стамбула, а также задержан рейс на вылет в Санкт-Петербург. Кроме того, отменены рейсы на вылет в Стамбул и Шереметьево.

В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) задержан рейс на прилет из Шереметьево в Ульяновск, а также вылет в обратном направлении. Один рейс из Шереметьево отменен в аэропорту Саратова (Гагарин), а также один рейс на вылет в обратном направлении. В аэропорту Оренбурга отменен один рейс из Шереметьево, а также вылет в обратном направлении.

Один рейс из Шереметьево отменен и три задержаны в аэропорту Перми (Большое Савино). Кроме того, задержан рейс Сухум - Пермь и вылет в обратном направлении. Отменен также один рейс в Шереметьево и задержаны еще два в этом направлении.

В аэропорту Ижевска задержаны рейсы из Санкт-Петербурга и Шереметьево, а также один рейс Ижевск - Санкт-Петербург и еще один в этом направлении отменен. В аэропорту Уфы задержаны два рейса из Москвы и еще три отменены. Кроме того, отменены три рейса в столицу и еще один задержан. В нижегородском аэропорту Чкалов задержан вылет двух рейсов в Москву и одного - в Санкт-Петербург.

Два рейса из Шереметьево и два из Санкт-Петербурга задержаны в аэропорту Кирова (Победилово). В аэропорту Самары (Курумоч) отменен один рейс из Шереметьево, а также вылет в обратном направлении. Кроме того, задерживается вылет трех рейсов в Москву, трех - в Санкт-Петербург и одного - в Сочи. Задерживаются также вылет в Пхукет и Худжанд.