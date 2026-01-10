В аэропорту Мурманска задержали около 20 авиарейсов

Еще четыре рейса отменены

МУРМАНСК, 10 января. /ТАСС/. Порядка 20 авиарейсов на вылет и прилет задержаны в аэропорту Мурманска. Четыре рейса отменены, следует из данных онлайн-табло мурманского аэропорта.

Задерживаются восемь авиарейсов на вылет в Москву, Санкт-Петербург, Калининград. На прилет задерживаются авиарейсы из Москвы и Санкт-Петербурга. Отменены два рейса на прилет из Москвы на 14:00 и 19:40 мск, а также два рейса на вылет в Москву на 15:00 и 20:40.

В Мурманской области наблюдается непогода - метель, усиление ветра, снижение видимости. Температура воздуха 10 и 11 января может понижаться до 35-38 градусов.