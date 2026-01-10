"Аэрофлот" перенаправил семь рейсов из-за ограничений в Шереметьеве

В аэропортах Домодедово и Внуково организовано обслуживание и выдача багажа пассажирам рейсов, прилетевших на запасной аэродром

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" направила семь рейсов на запасные аэродромы из-за ограничений на прием самолетов в аэропорту Шереметьево. В Telegram-канале перевозчика сообщили, что компания принимает меры для минимизации последствий сложившейся ситуации и скорейшей стабилизации расписания полетов 10 января.

По состоянию на 11:00 мск семь рейсов были перенаправлены в аэропорты Домодедово, Внуково и Нижний Новгород. В компании уточнили, что в Домодедове и Внукове организовано обслуживание пассажиров и выдача багажа, а пассажирам транзитных рейсов обеспечивается трансфер в аэропорт Шереметьево для продолжения путешествия.

Также отмечается, что пассажиров рейсов из Хургады, направленных в Нижний Новгород, доставят в Москву автобусами, пассажиров рейса из Еревана разместят в гостинице, а пассажиры рейса из Стамбула ожидают вылета в столицу после возобновления приема самолетов в Шереметьеве.

В "Аэрофлоте" добавили, что всем пассажирам предоставляется обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, а пассажирам отмененных рейсов рекомендовано не приезжать в аэропорт.