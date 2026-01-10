Эксперты: изменение тарифов на электроэнергию почти не повлияло на майнеров

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Ввод ограничений на майнинг криптовалют в ряде российских регионов и изменение тарифов на электроэнергию в 2025 году существенно не повлияли на выгодность майнинговой деятельности, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ, член Общественного совета при ФАС РФ Илья Долматов пояснил, что даже после нескольких изменений в 2025 году некоторые области остаются привлекательными для майнинга.

"На мой взгляд, для майнеров принципиально ничего не изменилось - кроме того, что в ряде регионов запретили заниматься такой деятельностью. В целом ценовая картинка с точки зрения повышения тарифов сильно не поменялась. Да, у нас произошел рост тарифов в этом году - с 1 июля они выросли по ряду регионов на 10-15%. Но сказать, что они принципиально повлияли на привлекательность майнинга, я не могу. Например, Иркутская область, которая была привлекательна с точки зрения низких тарифов, остается очень привлекательной, несмотря на изменение тарифов", - сказал он.

Долматов уточнил, что Россия по-прежнему является страной с одними из самых низких тарифов на электроэнергию. "Другое дело, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе, с учетом всех планов по вводу новых мощностей, мы можем постепенно терять это преимущество. Но это не носит характер одномоментный, а будет распределяться во времени. Поэтому пока на коротком горизонте ситуация кардинально не поменяется", - пояснил эксперт.

Эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман напомнила, что майнинговую деятельность разрешено осуществлять без внесения в реестр при условии ежемесячного потребления электроэнергии в объеме не более 6 тыс. кВт⋅ч. Исключением являются 13 регионов, в которых в 2025 году майнинг был запрещен или ограничен законодательно.

Рентабельность майнинговой деятельности с экономической точки зрения определяют текущий курс добываемой криптовалюты и стоимость энергопотребления, которая зависит от стоимости электроэнергии в регионе, уточнила эксперт.

"Если исключить из рассмотрения 13 регионов, в которых в 2025 году майнинговая деятельность была запрещена или ограничена, то анализ тарифов текущего года (с учетом июльской тарификации, отопительной сезонности и различий ценообразования для различных типов жилья) показывает, что обычным майнерам, осуществляющим майнинговую деятельность по тарифам для населения, в объемах, не требующих регистрации в реестре, наименее затратно это обходилось на территории Республики Хакасия", - сказала Траутман.

По оценке эксперта, стоимость майнинга в следующем году также будет зависеть от тарифов и диапазонов границ потребления, устанавливаемых региональными органами тарифного регулирования.

О запрете на майнинг

Правительство России утвердило перечень из регионов и территорий, где майнинг запрещен с 1 января 2025 года до 15 марта 2031 года. Ограничения введены в Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Чечне, Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Кроме того, 7 апреля правительство распорядилось ввести полный запрет майнинговой деятельности на юге Иркутской области. Майнинг также запрещен на некоторых территориях Бурятии и Забайкальского края в пики энергопотребления. В 2025 году они приходятся на период с 1 января по 15 марта, а в следующие годы - с 15 ноября по 15 марта.