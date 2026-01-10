В аэропорту Храброво задержали более 30 рейсов

Причиной задержек стали сложные метеоусловия в Москве и Подмосковье

КАЛИНИНГРАД, 10 января. /ТАСС/. Более 30 авиарейсов задерживаются на прилет и вылет в калининградском международном аэропорту Храброво, еще два рейса отменены. Причиной задержек стали сложные метеоусловия в Москве и Подмосковье, сообщила пресс-служба аэропорта Калининграда.

"Неблагоприятные погодные условия в Московском регионе привели к изменениям в расписании движения в аэропорту Храброво, включая задержки вылетов и отмену рейсов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале аэропорта. Дирекция Храброво просит пассажиров заранее уточнять статус своего рейса перед выездом в аэропорт, чтобы избежать неудобств.

По данным онлайн-табло аэропорта, на 12:15 мск на прилет в Калининград задерживаются 20 пассажирских лайнеров из Москвы, Санкт-Петербурга, а также ряда других городов. На вылет из Храброво в ожидании находятся пассажиры 12 рейсов, в абсолютном большинстве из Москвы и Петербурга, значится в расписании калининградского аэропорта. Также отменены два рейса московского направления из Шереметьево.

Пресс-служба аэропорта Храброво напоминает, что при задержках рейсов пассажиры обеспечиваются услугами согласно Федеральным авиационным правилам.