В аэропортах СЗФО задержали более 40 рейсов

Причиной стали неблагоприятные метеоусловия и позднее прибытие самолетов

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 января. /ТАСС/. В аэропортах Северо-Запада России из-за неблагоприятных погодных условий задержано более 40 авиарейсов. В Telegram-канале пресс-службы Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что ведомство проводит надзорные мероприятия в связи с задержками рейсов в ряде регионов, причиной которых стали непогода и позднее прибытие воздушных судов.

В Санкт-Петербурге зафиксированы задержки вылетов рейсов в Волгоград, Дубай, Калининград, Карши, Москву, Мурманск, Нарьян-Мар, Самару, Сочи, Ташкент, Томск, Уфу и Ургенч, а также отмена 12 рейсов в Москву, Стамбул и Чебоксары.

В Калининграде задержаны 20 рейсов на вылет в Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург, отменены 2 рейса в Москву. Кроме того, задерживается прибытие 23 рейсов из Екатеринбурга, Москвы, Мурманска, Новосибирска, Санкт-Петербурга и Уфы.

В Мурманске задержаны пять рейсов на вылет в Москву, еще два рейса отменены. В Сыктывкаре зафиксированы задержки двух рейсов на вылет в Москву.

В транспортной прокуратуре также сообщили, что прокуроры Санкт-Петербурга, Калининграда, Мурманска и Сыктывкара осуществляют контроль за соблюдением прав пассажиров и обеспечением их услугами, предусмотренными федеральными авиационными правилами.