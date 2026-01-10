Аэропорты Москвы с начала суток обслужили 603 рейса

На 12:00 мск из-за последствий сильного снегопада в аэропортах Москвы отменили 35 рейсов, а 78 рейсов задержали более чем на 2 часа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Аэропорты московского региона - Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский - продолжают работу и с начала суток обслужили 603 рейса. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства транспорта РФ.

В сообщении ведомства отмечалось, что все столичные аэропорты принимают и отправляют рейсы. По состоянию на 12:00 мск с начала суток воздушные гавани обслужили в сумме 603 рейса, из которых 214 пришлись на Шереметьево. В последние два часа обслужили 143 и 52 рейса соответственно.

Минтранс также сообщил, что на 12:00 мск из-за последствий сильного снегопада в аэропортах Москвы было отменено 35 рейсов, а 78 рейсов задержались более чем на два часа.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что за последние сутки с территории аэропорта Шереметьево было вывезено более 1 млн куб. м снега.