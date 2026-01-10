В аэропорту Волгограда задержали 20 рейсов

Некоторые рейсы отменили

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 10 января. /ТАСС/. В аэропорту Волгограда 20 рейсов задерживаются на прилет и вылет. Соответствующие данные по состоянию на 14:00 мск размещены на онлайн-табло. Есть отмененные рейсы.

Читайте также Что делать, если отменили или задержали рейс

На вылет задерживаются девять рейсов в Хургаду, Санкт-Петербург, Казань, Москву. Время задержки от 30 минут до 6 часов. Отменены четыре рейса в Москву.

На прилет задерживаются 11 рейсов из Хургады, Саратова, Санкт-Петербурга, Казани, Москвы. Время задержки от одного до шести часов. Отменены четыре рейса из Москвы.