В Эфиопии заложили первый камень в основание нового аэропорта

Премьер-министр страны Абий Ахмед отметил, что аэропорт станет крупнейшим проектом авиационной инфраструктуры в истории Африки

Редакция сайта ТАСС

НАЙРОБИ, 10 января. /ТАСС/. Первый камень заложен в основание международного аэропорта Бишофту в Эфиопии. Об этом сообщил информационный портал Pulse of Africa.

В торжественной церемонии принял участие премьер-министр страны Абий Ахмед, который отметил, что аэропорт станет крупнейшим проектом авиационной инфраструктуры в истории Африки, преобразует авиационный сектор Эфиопии и укрепит позиции страны в качестве одного из ведущих воздушных транспортных узлов не континенте.

Строительство, подчеркнул он, необходимо в связи с тем, что "международный аэропорт в Аддис-Абебе уже приблизился к своей максимальной пропускной способности в 25 млн пассажиров в год". Новая воздушная гавань будет способствовать поддержанию быстрых темпов роста авиации в Эфиопии и расширению глобальной сети авиакомпании Ethiopian Airlines, заметил премьер.

Аэропорт с четырьмя взлетно-посадочными полосами будет построен недалеко от города Бишофту, примерно в 45 км к юго-востоку от столицы Аддис-Абебы. Стоимость проекта составляет $10 млрд, из них около $2 млрд будет предоставлено Ethiopian Airlines, остальная часть будет покрыта кредиторами. На первом этапе его пропускная способность составит около 60 млн человек в год, а после завершения строительства он сможет принимать до 110 млн пассажиров, что сделает воздушную гавань крупнейшей в Африке.