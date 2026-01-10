В работе Telegram произошел сбой

Согласно данным сервиса Downdetector, 53% пользователей отметили сбой в работе мобильного приложения

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские пользователи Telegram сообщают о сбоях в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По данным сервиса, за сутки на работу сервиса пожаловались 1 305 пользователей. Больше всего жалоб поступило из Карачаево-Черкесской Республики (7%), Республики Адыгея (7%), Ямало-Ненецкого АО (6%), Республики Хакасия (6%) и Омской области (5%).

Согласно Downdetector, 53% пользователей отметили сбой в работе мобильного приложения, 25% - сбой в работе оповещений, 12% - общий сбой, 6% - сбой в работе сайта, 1% - сбой в работе личного кабинета.