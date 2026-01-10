Россия сохраняет мировое лидерство по добыче тихоокеанских лососей

В ведомстве подчеркнули, что Россия полностью обеспечена красной рыбой и икрой

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Росрыболовство сообщило, что Россия сохраняет мировое лидерство по добыче тихоокеанских лососей.

"Россия сохраняет мировое лидерство по добыче тихоокеанских лососей. В ходе лососевой путины вылов составил порядка 335,5 тыс. тонн - на 100 тыс. тонн больше, чем в 2024 году", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что Россия полностью обеспечена красной рыбой и икрой.

По итогам 2024 года вылов лососевых в России стал минимальным за 20 лет - 235,5 тыс. тонн. Несмотря на значительное сокращение вылова в минувшем году, Россия сохранила за собой место крупнейшего добытчика тихоокеанских лососей в мире, опередив США. Самые высокие уловы лососей в России были зафиксированы в 2018 году (685 тыс. тонн) и 2023 году (609 тыс. тонн).