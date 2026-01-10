"Россети" восстановили электроснабжение для более 90% центральных регионов

Речь идет о Калужской, Орловской, Тульской, Брянской и Тверской областях

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Электроснабжение восстановлено у более 90% потребителей в Калужской, Орловской, Тульской, Брянской и Тверской областях в результате ликвидации последствий снегопадов. Об этом сообщили в Telegram-канале группы "Россети".

"Энергетики группы "Россети" круглосуточно ликвидируют последствия рекордных снегопадов и ледяных дождей. Под удар снежного циклона "Фрэнсис" попали регионы Центрального федерального округа. На данный момент восстановительные работы завершены в Смоленской области, возобновлена подача электроэнергии более 90% потребителей Калужской, Орловской, Тульской, Брянской и Тверской областей", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что круглосуточные работы продолжаются в Новгородской и Псковской областях. "Там энергетики восстановили около 15 700 км поврежденных ЛЭП, включили более 10 000 трансформаторных подстанций", - уточнили в "Россетях".

В Дагестане, по данным компании, восстановлена подача электроэнергии более 95% ранее обесточенных потребителей.

Отмечается, что на случай нештатных ситуаций в группе "Россети" готовы свыше 10 620 бригад - 52 900 человек, 27 052 единицы спецтехники, а также 2 356 резервных источников питания.