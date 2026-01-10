ČTK: нацбанк Чехии понес убытки в $3,5 млрд из-за укрепления курса кроны

Национальная валюта в течение 2025 года укрепила, например, свои позиции к доллару США на 14,8%

ПРАГА, 10 января. /ТАСС/. Чешский национальный банк в 2025 году понес убытки в размере 72,9 млрд крон (примерно $3,5 млрд). Об этом сообщило информационное агентство ČTK.

Убытки возникли, согласно агентству, в первую очередь из-за укрепления курса чешской кроны. Национальная валюта в течение 2025 года укрепила, например, свои позиции к доллару США на 14,8%. Это привело к снижению стоимости активов банка на 223,6 млрд крон (около $10,7 млрд). На прошлогоднем показателе также негативно отразились расходы по реализации денежно-кредитной политики финансового регулятора.

В 2024 году банк получил рекордную прибыль в сумме 151,4 млрд крон (примерно $7,2 млрд). При этом, как напомнило агентство, задачей финансового регулятора является не получение прибыли, а забота о ценовой и финансовой стабильности в республике.