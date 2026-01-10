В ДНР отметили интерес бизнеса к добыче полезных ископаемых для строительства

С 2024 года выдали более 30 лицензий на их добычу и разведку

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 10 января. /ТАСС/. Власти ДНР выдали более 30 лицензий на добычу и разведку полезных ископаемых с 2024 года. Большинство - на песок и гранит, сообщил ТАСС вице-премьер республики Владимир Ежиков.

"У нас с 2024 года было выдано лицензий на разведку, разведку и добычу или только добычу, там несколько видов лицензий, 33 лицензии. Мы говорим, конечно, про общераспространенные полезные ископаемые. Большая часть из них выдана на песок и чуть меньше половины - на гранит", - сказал Ежиков.

Он добавил, что часть недр находится в федеральном ведении, другая - в региональном. Субъект выдает лицензии на общераспространенные полезные ископаемые, на остальные - Роснедра. Интерес к песку и граниту вице-премьер объяснил активной стройкой и восстановлением региона.

"У нас в республике большие работы по восстановлению ведутся, еще будут вестись, соответственно, здесь со стороны бизнеса и инвесторов сохраняется интерес к нашей минерально-сырьевой базе, которую можно задействовать непосредственно в строительстве, при производстве бетона, поэтому щебень, песок - это сегодня то, что на уровне субъекта пользуется спросом и интересом", - заключил собеседник агентства.

В июне Ежиков сообщил ТАСС об интересе инвесторов к разработке глин и угля. Власти ДНР начали выдачу лицензий на разведку и добычу природных ископаемых в 2024 году.