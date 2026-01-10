Геологоразведка в ДНР включит создание карт-двухсоттысячников и полукилометровок

По словам вице-премьера республики Владимира Ежикова, кроме прочего, внимание уделят редкоземельным ископаемым, в том числе металлосодержащим, чтобы определить потенциал их промышленной добычи

ДОНЕЦК, 10 января. /ТАСС/. Геологоразведочные работы в ДНР, которые планируется начать в 2026 году, включат подготовку карт-двухсоттысячников и полукилометровок. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер республики Владимир Ежиков.

"Мы ожидаем, что она (программа геологоразведки - прим. ТАСС) будет утверждена в ближайшее время, потому что там все основные согласования уже получены. Я думаю, что в 2026 году, мы надеемся, что эта работа уже начнется. Она делится на несколько этапов, на два этапа: первое - это подготовка карт масштабом 1:200 000, второй этап - 1:50 000, то есть это уже более точная детализация карт", - сказал Ежиков.

По его словам, кроме прочего, внимание уделят редкоземельным ископаемым, в том числе металлосодержащим, чтобы определить потенциал их промышленной добычи. Развитие добычного сектора региональные власти считают перспективным, в том числе на фоне активного строительства и восстановления Донбасса.

"Полезные ископаемые востребованы, так как бизнес проявляет интерес, мы понимаем, что они видят перспективы, потенциал развития региона, и для нас это, конечно же, налоговые отчисления, в том числе на добычу полезных ископаемых, новые рабочие места, и в целом - обеспечение своей сырьевой базы с учетом оптимизации расходов на логистику позволяет повысить экономику тех же восстановительных работ, то есть снижается стоимость квадратного метра, и мы получаем фактически больший объем работ за тех же деньги", - заключил вице-премьер ДНР.

В июне 2025 года на Петербургском международном экономическом форуме Роснедра подписали соглашение с ДНР, в рамках которого готовят программу геологоразведочных работ. Они планируются за счет федерального бюджета. Программа рассчитана на 2026-2030 годы.