Депутат Будэй: 120 тыс. человек в ЕС потеряют работу из-за соглашения с MERCOSUR

Румынский парламентарий также раскритиковал премьера республики Илие Боложана за то, что он одобрил это решение без согласования с правящей коалицией

БУХАРЕСТ, 10 января. /ТАСС/. Более 120 тыс. человек могут остаться без работы в результате заключения Евросоюзом соглашения о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком (MERCOSUR). Об этом заявил депутат румынского парламента от Социал-демократической партии (СДП) и бывший министр труда Мариус Будэй.

"Уважаемые члены "Союза за спасение Румынии" (румынская парламентская партия - прим. ТАСС), читали ли вы исследования о влиянии этого соглашения? Знаете ли вы, что, по оценкам, в ЕС будет потеряно около 120 тыс. рабочих мест? Знаете ли вы, что Румыния является одной из европейских стран с наибольшей долей рабочих мест в сельском хозяйстве", - написал он в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Помимо этого, депутат раскритиковал премьер-министра страны Илие Боложана за то, что он одобрил это решение без переговоров с правящей коалицией. Он также подчеркнул, что соглашение не защищает интересы румынских фермеров, и пригрозил, что правящая коалиция может распасться из-за таких решений. Ранее СДП обвинила МИД страны, принявший решение поддержать соглашение, в том, что он "предал интересы румынских фермеров". СДП - крупнейшая политическая партия в Румынии, входящая в правящую в стране коалицию. Против соглашения с MERCOSUR выступила также крупнейшая партия румынской оппозиции - "Альянс за объединение румын".

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта сообщили, что страны ЕС проголосовали за подписание соглашения о свободной торговле с MERCOSUR, против которого протестуют фермеры по всей Европе. Как заявил министр иностранных дел Аргентины Пабло Кирно, соглашение будет подписано в Парагвае 17 января.

MERCOSUR - крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Их совокупная территория составляет более 70% площади Южной Америки, численность населения достигает 295 млн человек. Против подписания соглашения о свободной торговле с Южноамериканским общим рынком выступают аграрные лобби Европы, которые опасаются массового притока более дешевой аграрной продукции из Латинской Америки в Европу, что, по их мнению, подорвет европейское сельское хозяйство.