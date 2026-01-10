В ОП назвали стоимость покупки пенсионных баллов в 2026 году

Она составит 65 600 рублей, сообщил член комиссии по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Россияне, которым не хватает стажа и баллов для назначения страховой пенсии по старости, могут докупить их. Один балл обойдется в 65 600 рублей, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Читайте также От первых повышений до современных механизмов. Как менялись пенсионные выплаты

"С 1 января 2026 года стоимость покупки одного пенсионного балла возросла и составила 65 600 рублей", - сказал член ОП РФ.

Машаров напомнил, что для выхода на страховую пенсию по старости гражданам необходимо иметь минимум 30 пенсионных баллов, а также страховой стаж от 15 лет. "Для граждан, кроме самозанятых, существует ограничение: не более половины стажа (7,5 лет) может быть приобретено путем покупки баллов", - сказал эксперт. "В 2026 году максимум можно приобрести 8,7 пенсионных баллов", - уточнил он.

Страховая пенсия - самая распространенная. Она назначается по старости, инвалидности и потере кормильца. Ее размер складывается из фиксированной выплаты и накопленных пенсионных баллов - ИПК. Число ИПК зависит от стажа и зарплаты, а стоимость определяется государством.

До выхода на пенсию человеку могут начислять за год до 10 ИПК. Работающим пенсионерам баллы также начисляются, но в меньшем количестве - в год можно получить до трех ИПК.