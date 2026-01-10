Программу доступной аренды жилья планируют расширить за пределы Дальнего Востока

Ее участники первые пять лет платят только треть от стоимости найма

Редакция сайта ТАСС

© Донат Сорокин/ ТАСС, архив

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Власти России займутся подготовкой предложений по масштабированию программы доступного арендного жилья за пределы Дальневосточного федерального округа. Это следует из утвержденного правительством плана по реализации семейной и демографической политики, с которым ознакомился ТАСС.

На сегодняшний день программа предполагает приобретение ДОМ.РФ в ДФО квартир с готовой отделкой и мебелью для последующей передачи в аренду региональным операторам. Льготная арендная ставка для граждан, которым предоставляется квартира, снижается за счет субсидий из федерального и регионального бюджетов. Так, первые пять лет арендаторы платят только треть от стоимости найма с последующим постепенным увеличением суммы к десятому году проживания.

Обеспечить строительство доступного арендного жилья на Дальнем Востоке поручил президент России Владимир Путин по итогам Восточного экономического форума 2022 года. Речь идет о строительстве не менее 10 тыс. квартир для льготной аренды, воспользоваться ими смогут молодые специалисты, студенты и профессионалы, востребованные в регионах ДФО.

Теперь Минфин, Минстрой, Минтруд, Минвостокразвития совместно с ДОМ.РФ и исполнительными органами субъектов подготовят предложения по масштабированию программы на другие регионы России. Срок реализации задачи - 2027 год, по итогам проделанной работы будет представлен доклад в правительство.