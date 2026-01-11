НБКИ: высокий персональный кредитный рейтинг в 2025 году был у 19% заемщиков

В 2024 году показатель составлял 29%, отметил директор по маркетингу бюро Алексей Волков

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Граждане РФ с высоким показателем персонального кредитного рейтинга (ПКР) в 2025 году составили 19% от общего количества заемщиков (в 2024 году - 29%). Об этом сообщил в интервью ТАСС директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

"Граждане с высоким показателем ПКР - более 750 баллов - в 2025 году составили лишь 19% от общего количества заемщиков, тогда как в 2024 году их доля составляла 29%", - сказал он.

Также Волков отметил, в структуре спроса на получение банковского кредита доля самых кредитоспособных заемщиков сократилась на 10 п.п. А банки повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем.

По словам Волкова, в конечном итоге число выданных розничных кредитов сокращается, при этом в отдельных сегментах в два раза и более по сравнению с 2024 годом.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 12 января в 08:00.