В России соцсети получили 160 млн рублей штрафов за несоблюдение самоконтроля

Для соцсетей с 21 февраля 2021 года ввели обязанность самостоятельно выявлять и удалять размещенную на их площадке запрещенную законодательством информацию

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российские суды за два года назначили штрафы более чем на 160 млн рублей за несоблюдение соцсетями требований о самоконтроле. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Верховного суда России, отвечая на запрос агентства.

С 21 февраля 2021 года для соцсетей была введена обязанность самостоятельно выявлять и удалять размещенную на их площадке запрещенную законодательством информацию. С 1 сентября 2023 года в КоАП были включены две статьи - 13.50 (неисполнение обязанностей владельцем социальной сети) и 19.7.10-4 (неисполнение владельцем соцсети предписания Роскомнадзора о выявлении информации, схожей до степени смешения с той, что ранее уже требовал удалить Роскомнадзор).

Как сообщили ТАСС в Верховном суде, за два года суды назначили 78 штрафов по этим статьям на общую сумму 162,8 млн рублей.

По первой статье в 2024 году вынесено 51 решение (11 в отношении юридических лиц и 40 в отношении граждан - владельцев соцсетей) о штрафах на 33,8 млн рублей, за 11 месяцев 2025 года назначены 14 штрафов юрлицам на 77 млн рублей.

По второй статье (о невыявлении дублей информации, которую требовал удалить Роскомнадзор) в 2024 году назначено 8 штрафов юрлицам на 30 млн рублей, за 11 месяцев 2025 года - 5 штрафов на 22 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в 2024-2025 годах суды рассмотрели дела по этим статьям в отношении Telegram, фотохостинга Pinterest, видеостримингового сервиса Twitch, мессенджера Discord, компании Google за ролики в Youtube, а также в отношении TikTok.

Между тем уже в декабре 2025 года мировой суд №422 Таганского района Москвы назначил по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ еще по одному штрафу в размере 6 млн рублей Telegram и Twitch и несколько штрафов по 4 млн рублей TikTok.

Как ранее сообщали в Роскомнадзоре, в конце 2023 года в суд были направлены первые 14 протоколов по этим статьям. Так, в 2023 году в отношении компании Likemе Pte Ltd. - создателя сингапурской соцсети коротких видео Likee - было рассмотрено дело за созданные пользователями видеоролики с участием зацеперов.

Согласно статье 10.6 закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации" соцсети должны выявлять и ограничивать доступ к материалам, содержащим детскую порнографию или вовлечение в нее, информацию о способах изготовления наркотиков и способах самоубийства, о проведении нелегальных азартных игр, дистанционной продаже алкоголя, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, опасную для жизни и здоровья, информацию, оскорбляющую человеческое достоинство, общественную нравственность или содержащую явное неуважение к обществу, государству и государственным символам, призывы к беспорядкам или экстремистской деятельности, информацию, пропагандирующую нетрадиционные сексуальные отношения, смену пола, отказ от деторождения, а также содержащую изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных, и распространяемую из хулиганских, корыстных или иных низменных побуждений.