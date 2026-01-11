Глава Минэнерго США: свыше 10 крупных нефтяных фирм готовы работать в Венесуэле

Пять крупных компаний собираются быстро увеличить производство, подчеркнул Крис Райт

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Примерно 12 крупных нефтяных компаний выражают готовность работать в Венесуэле. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

"По меньшей мере дюжина, - сказал он в интервью телеканалу Fox News, отвечая на соответствующий вопрос. - Есть 5 крупных компаний, которые собираются быстро увеличить производство, и еще от 6 до 12, которые говорят о готовности идти [в Венесуэлу]".

Ранее британская газета Financial Times сообщала, что американские нефтяные компании требуют "серьезных гарантий" от администрации президента США Дональда Трампа до того, как они согласятся инвестировать в нефтяную промышленность Венесуэлы.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой Силией Флорес из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Нью-Йорке. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал американский лидер, эти компании выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.