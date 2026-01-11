Ozon убрал с витрины некоторые препараты после сообщений об отравлениях

В пресс-службе компании сообщили о проведении повторной проверки

Редакция сайта ТАСС

© Валентина Санникова/ ТАСС

МОСКВА, 11 января./ТАСС/. Ozon убрал со своей витрины некоторые ветеринарные препараты после сообщений о массовых отравлениях подростков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Мы уже проводим повторную проверку, до ее окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса. Безопасность пользователей для нас приоритет, поэтому мы оперативно реагируем на жалобы", - говорится в сообщении.

Ранее несколько Telegram-каналов, в том числе "Москва сегодня", сообщили о том, что российские подростки массово травятся ветеринарными препаратами с маркетплейсов. Дети заказывают медикаменты с габапентином, который оказывает наркотический эффект на организм.