В РФ разработали рекомендации по снижению рисков при изготовлении готовой еды

Роспотребнадзор впервые дал определение "готовой еды", сообщили в пресс-службе ведомства

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор совместно со специалистами Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды впервые дал определение "готовой еды" и разработал рекомендации, которые призваны снизить риски при ее изготовлении и доставке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роспотребнадзором совместно со специалистами Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды, включая технологов предприятий, входящих в ее состав, впервые дано определение "готовой еды". Также Роспотребнадзор разработал и акцентирует особое внимание на методических рекомендациях, которые призваны снизить риски при изготовлении и доставке "готовой еды", - говорится в сообщении.

Методические рекомендации содержат практические меры по идентификации продукции, условиям упаковки и маркировки, а также по обеспечению ее безопасности для потребителя. Документы охватывают технологические и организационные особенности, направленные на предотвращение микробиологического загрязнения и сохранение качества продукции на всех этапах - от производства до конечного потребителя.

Рекомендации по доставке прошли апробацию среди предприятий членов Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды во втором полугодии 2024 года и в 2025 году. По итогам апробации ассоциация готова в пилотном режиме с начала 2026 года применять методические рекомендации в качестве обязательных требований при заключении договоров поставок "готовой еды". По инициативе Роспотребнадзора вопрос "О регулировании рынка "готовой еды", реализуемой в торговых сетях и посредством доставки" был рассмотрен Государственной комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, предложения ведомства поддержаны.

Роспотребнадзор напомнил, что в 2025 году в розничной сети по всей России было отобрано 900 образцов готовой продукции. По результатам лабораторных исследований 64% проб не соответствовали санитарно эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям, а в 19 образцах была обнаружена патогенная микрофлора. Эти данные указывают на угрозу появления некачественных и потенциально опасных продуктов при отсутствии специальных требований к сегменту "готовой еды".