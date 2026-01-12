Цена нефти Brent достигла $64 впервые с 5 декабря 2025 года

К 03:08 мск фьючерс замедлил рост и торговался на уровне $63,7 за баррель

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2026 года на лондонской бирже ICE достигла $64 за баррель впервые с 5 декабря 2025 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным биржи на 02:52 мск, цена нефти росла на 1,56% и достигала отметки $64 за баррель.

К 03:08 мск фьючерс на Brent замедлил рост и торговался на уровне $63,7 за баррель (+1,08%), а фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в феврале 2026 года вырос на 1,22%, до отметки $59,5 за баррель.