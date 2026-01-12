Налоговые поступления от туротрасли Приморья увеличились почти на 19%

Показатель составил 3,53 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 12 января. /ТАСС/. Налоговые поступления туристической отрасли в бюджет Приморского края в 2025 году увеличились на 18,8%, сообщила ТАСС министр краевого туризма Наталья Набойченко.

"Если говорить о налоговых поступлениях отрасли в бюджет региона, то за 11 месяцев 2025 [года] они составили 3,53 млрд рублей, что на 18,8% выше показателя аналогичного периода 2024 года. Этому способствуют контрольно-надзорная деятельность, выход бизнеса из тени, нормативная база", - сообщила министр.

По словам Набойченко, ведется также работа по самооценке объектов размещения, легализации гостевых домов, контроль за работой гидов-переводчиков и экскурсоводов, регистрация контрольно-кассовой техники.

Она добавила, что только легальный бизнес может рассчитывать на господдержку, в том числе участвовать в региональных фестивалях. "Предприниматели выходят из тени, в том числе ради мер государственной поддержки предпринимательства, ведь только легальный бизнес может рассчитывать на субсидии, например, на возмещение затрат по благоустройству мест туристического показа. Только легальный бизнес становится участником региональных фестивалей, которые проводит ТИЦ", - подчеркнула она.