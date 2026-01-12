К "ЭРА-ГЛОНАСС" в 2025 году было подключено более 1 млн транспортных средств

Экстренным службам передали свыше 100 тыс. вызовов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Более 1 млн транспортных средств было подключено к российской системе аварийного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС" по итогам 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе АО "ГЛОНАСС".

"Более 1 млн транспортных средств подключено за 2025 год к российской системе аварийного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС", - сказали в пресс-службе.

По данным компании, за указанный период экстренным службам передано свыше 100 тыс. вызовов, что на 17% больше, чем в 2024 году. Рекордное число вызовов - более 12 тыс. - было зафиксировано в декабре.

"86% от числа всех аварийных вызовов за 2025 год получены при автоматическом срабатывании кнопок SOS в автомобилях. Это подтверждает надежную работу системы при тяжелых ДТП и в ситуациях, когда водители или пассажиры не смогли самостоятельно вызвать помощь", - подчеркнул генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич, слова которого приводит пресс-служба.

Как уточнили в компании, интеграция с действующими в стране системами-112 позволяет "ЭРА-ГЛОНАСС" передавать спасателям точные координаты автомобиля в среднем за 19 секунд.