Стоимость золота на Comex обновила исторический максимум
00:48
обновлено 01:02
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, достигнув отметки $4 600 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.
По данным на 03:47 мск, цена на драгметалл составляла $4 605 тройскую унцию (+1,92%).
К 03:55 мск стоимость золота ускорила рост и торговалась на уровне $4 610,1 за унцию (+2,03%).