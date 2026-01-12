Модель стратосферного БПЛА "Хищник" планируют представить в 2026 году

Директор компании-разработчика "Герон" Владимир Табунов отметил, что сроки представления будут зависеть от финансирования проекта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Масштабированную модель стратосферной беспилотной платформы "Хищник", которая будет способна подниматься на высоту до 15 тыс. м и нести полезную нагрузку до 500 кг, планируют представить в 2026 году. Об этом рассказал ТАСС генеральный директор компании-разработчика "Герон" Владимир Табунов.

"В 2026 году планируется создание масштабированной модели. Срок представления по полноразмерному образцу в течение года будет зависеть от финансирования проекта", - сказал он.

Он подчеркнул, что на текущем этапе разработки локализация стратосферного беспилотника составляет 80%, а к завершению проекта планируется довести показатель до 100%.