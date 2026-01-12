"Известия": в 2025 году россияне чаще экономили на лекарствах

Это связано с ростом цен на препараты, снижением доходов населения и расширением ассортимента доступных аналогов, сообщила газета

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Россияне в 2025 году чаще приобретали лекарственные препараты по акциям или искали дешевые аналоги. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование компании Points Health.

По данным издания, в 2025 году россияне чаще искали более выгодные предложения на один и тот же лекарственный препарат и выбирали лекарства по низким ценам. Это связано с ростом цен на препараты, снижением доходов населения и расширением ассортимента доступных аналогов.

Как отметила газете гендиректор компании Дарья Соловьева, покупатели следят за акциями и выбирают оптимальное соотношение цены и качества. "Также повышается прозрачность рынка, когда человек за считаные секунды может сверить цены между несколькими сетями или онлайн-витринами", - уточнила она.

Отмечается, что покупатели выбирали препараты других аптечных сетей либо наиболее выгодные аналоги, которые отличались в цене на 80-150 рублей.