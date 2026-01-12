Инвесторы заинтересовались разведкой месторождений глин в ДНР

Многие из месторождений находятся под контролем ВСУ, другие - вблизи зоны боев, отметил вице-премьер республики Владимир Ежиков

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Инвесторы подали несколько заявок на разведку глин в ДНР, сообщил ТАСС вице-премьер республики Владимир Ежиков.

"На федеральном уровне можно отметить, что активно заявляются и получают, в том числе лицензии на разведку с точки зрения разных глин, в первую очередь огнеупорных, в том числе и белые глины - каолиновые глины. Здесь есть интерес у бизнеса заниматься добычей вот этого сырья. <…> Несколько организаций заявились на получение новых лицензий на разведку в части глины", - сказал Ежиков.

Он добавил, что сейчас в регионе разрабатывают только одно из более 30 месторождений глин. Многие из них находятся под контролем ВСУ, другие - вблизи зоны боев. Поиски глин начаты в Конско-Ялынской впадине. "Однозначно по глинам у нас сегодня высокая добавленная стоимость, мы точно видим, что это сырье у нас будет востребовано за территорией республики", - заключил вице-премьер.

Ранее Ежиков сообщал ТАСС, что предприятие, добывающее белую глину в ДНР, занялось установкой оборудования для ее обогащения. В дальнейшем планируется начать производство керамики, в том числе плитки. В республике есть месторождения каолинов, огнеупорных и тугоплавких глин.