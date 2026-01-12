Трамп заявил, что может не допустить Exxon до работы в Венесуэле

По словам президента США, ему не понравились высказывания главы нефтяной компании Даррена Вудса

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что может не допустить до работы в Венесуэле американскую нефтяную компанию Exxon. Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами на борту своего самолета на пути в Вашингтон из Уэст-Палм-Бич (штат Флорида), где проводил выходные в своем поместье Мар-а-Лаго.

По словам Трампа, он "склонен не допустить Exxon" до работы в Венесуэле. "Мне не понравился их ответ", - добавил глава Белого дома, комментируя высказывания главы Exxon Даррена Вудса.

Вудс на прошедшей 9 января встрече Трампа с главами американских нефтяных компаний выразил сомнение относительно целесообразности инвестиций в нефтедобывающую отрасль Венесуэлы. "Если взглянуть на юридические и коммерческие механизмы, существующие на сегодняшний день в Венесуэле, то она непригодна для инвестиций", - заявил он.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой Силией Флорес из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Нью-Йорке. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал глава Белого дома, эти компании выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.