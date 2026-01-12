Аэропорт Внуково сообщил о задержке более 200 единиц багажа двух авиакомпаний

Речь идет о рейсах UT-716 и VF 275

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Более 200 единиц багажа не были загружены на рейсы авиакомпаний Utair и AJet, сообщил московский аэропорт Внуково.

"Уважаемые пассажиры рейса UT-716 авиакомпании Utair, время прибытия 11.01.2026, 22:39 мск. К сожалению, 143 единицы багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления. <...> Уважаемые пассажиры рейса VF 275 авиакомпании AJet, время прибытия 12.01.2026, 01:25 мск. К сожалению, 87 единиц багажа не были загружены на ваш рейс в аэропорту отправления", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.