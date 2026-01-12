Число абонентов "Сбермобайла" за 2025 год увеличилось на 160%

Оно превысило 6,3 млн

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Число абонентов виртуального мобильного оператора "Сбермобайл" по итогам 2025 года увеличилось более чем на 160% и превысило 6,3 млн абонентов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора.

"По итогам 2025 года число абонентов оператора превысило 6,3 млн, увеличившись более чем на 160% за год. Чистый прирост составил 3,9 млн абонентов", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что рост абонентской базы был обеспечен развитием онлайн-каналов подключения, в том числе через приложение "Сбербанк онлайн", а также расширением внутренней сети продаж Сбера. Также в компании связывают рост базы с расширением географии присутствия, до 89 регионов России. "Дополнительным драйвером роста телеком-рынка и абонентской базы "Сбермобайла" стало развитие процедуры переноса мобильного номера", - добавили в пресс-службе.

"В 2026 году "Сбермобайл" планирует продолжить развитие продуктовой линейки, расширение сети дистрибуции и придерживаться агрессивной стратегии роста", - отметили в пресс-службе.