Алиханов рассказал ТАСС, когда МС-21 и SJ-100 выйдут на зарубежные рынки

Этому поспособствуют сертификация и ввод в эксплуатацию этих самолетов, указал глава Минпромторга РФ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Сертификация по российским и международным стандартам, а также ввод в эксплуатацию отечественных самолетов МС-21 и SJ-100 позволят активировать их продвижение на зарубежные рынки. Об этом в интервью ТАСС заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов.

"На сегодняшний день самолеты МС-21 и SJ-100 находятся на стадии сертификационных испытаний. Сертификация по российским и международным нормам, а также начало эксплуатации позволит, в свою очередь, активизировать продвижение самолетов на зарубежные рынки", - сказал министр.

При этом он подчеркнул, что в условиях санкционных ограничений первоочередной задачей является обеспечение внутреннего спроса на импортозамещенную авиатехнику для обеспечения технологического суверенитета страны.

Алиханов отметил абсолютную конкурентоспособность и серьезный коммерческий потенциал российских гражданских самолетов.

МС-21 - отечественный проект ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета, который должен прийти на смену Ту-154 и семейству Ту-204 на российском рынке. Сертификацию импортозамещенного самолета МС-21 планируется завершить в конце 2026 года, после чего начнется серийное производство, сообщал ранее глава Ростеха Сергей Чемезов.

SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. Как заявлял Чемезов, Ростех рассчитывает на завершение сертификации импортозамещенного SJ-100 в первом полугодии 2026 года.

Полный текст интервью будет опубликован 13 января в 9:00 мск.