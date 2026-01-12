Недобор собственных доходов Новосибирской области превысил 24 млрд рублей

Дефицит бюджета составил 51,6 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 12 января. /ТАСС/. Недобор собственных доходов в Новосибирской области по итогам 2025 года составил 24,5 млрд рублей. Дефицит бюджета сложился в сумме 51,6 млрд рублей при плане 48 млрд рублей, сообщил в ходе оперативного совещания в правительстве региона министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.

"Недобор собственных доходов составил 24,5 млрд рублей. Преимущественно это налог на прибыль, это замедление темпов роста зарплат - это НДФЛ - и, соответственно, это налоги на совокупный доход, который демонстрирует сегодня возможности среднего бизнеса", - сказал министр.

Он уточнил, что план по собственным доходам выполнен на 91,7%. Исполнение доходной части бюджета составило 301,7 млрд рублей, в том числе 271,8 млрд - собственные доходы региона. Годовая динамика составила 103,3%, планом темп предполагался на девять процентных пунктов выше.

Кассовое исполнение расходной части за прошедший год составило 353,3 млрд рублей, план выполнен на 94,2%. Голубенко подчеркнул, что все платежные поручения выполнены. Дефицит бюджета фактически составил 51,6 млрд рублей при плане 48 млрд рублей.

В 2026 году доходы облбюджета ожидаются в размере 325,6 млрд рублей. Общий объем расходов бюджета запланирован в сумме 369,9 млрд рублей, дефицит предполагается в сумме 44,2 млрд рублей.

О бюджете 2025 года

На сессии заксобрания в ноябре доходную часть бюджета 2025 года скорректировали до 327 млрд рублей, расходы - до 374 млрд рублей. Дефицит был запланирован в размере 47 млрд рублей.