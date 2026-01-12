Кулеба: ЕС "выстрелил себе в ногу", выделив Киеву €90 млрд

У Евросоюза "миллиард проблем", считает экс-глава МИД Украины

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Европейский союз выстрелил себе в ногу решением о выделении Киеву €90 млрд в 2026-2027 годах. Такое мнение выразил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

В частности, по его словам, у ЕС "миллиард проблем", однако несмотря на них объединение продолжает поддержку Киева. "Ну и выстрел себе в ногу, но Европейский союз все-таки нашел €90 млрд для Украины на два года", - сказал он в интервью изданию "Украинская правда".

Кулеба ответил утвердительно на вопрос, является ли ЕС надежным партнером для Украины, но в то же время отметил, что поддержка ЕС нестабильна. "Есть фундаментальная проблема в том, что Европейского союза как стабильного партнера нет по факту", - подчеркнул он. По его мнению, стабильность Брюсселя выражается только в вопросе санкций в отношении России. "Они слабые, с исключениями, но они есть по крайней мере", - добавил он.

18-19 декабря 2025 года на саммите Евросоюза в Брюсселе было принято решение о предоставлении Украине в 2026-2027 годах беспроцентного "военного кредита" за счет общего займа европейских стран на сумму €90 млрд. Венгрия вместе со Словакией и Чехией отказалась участвовать в этом, заявив, что "останется в стороне" от действий ЕС, направленных на продолжение украинского конфликта.