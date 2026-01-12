В Херсонской области реализуют восемь инвестиционных проектов

Общий объем инвестиций составляет 13,3 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 12 января. /ТАСС/. Восемь масштабных проектов с общим объемом инвестиций в 13,3 млрд рублей запущены в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС председатель правительства Херсонской области Семен Машкауцан.

"В Херсонской области по состоянию на сегодняшний день реализуются 8 масштабных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 13,3 млрд рублей", - сказал он.

Он уточнил, что шесть из них - в сфере жилищного строительства с общим объемом инвестиций 12,94 млрд руб. с общей площадью жилых помещений 119,37 тыс. кв. м. Машкауцан отметил, что один проект реализовывается в сфере промышленности, объем инвестиций составляет 264,9 млн рублей, а также один проект - в курортной сфере с объемом инвестиций 99 млн рублей. "В ходе реализации масштабных инвестиционных проектов планируется создать не менее 92 рабочих мест", - добавил он.