Киев должен выплатить 12 января МВФ около $180 млн в счет погашения долга

По оценке руководителя миссии фонда по Украине Гэвина Грея, согласно базовому прогнозу, общая нехватка финансирования в украинском бюджете в 2026-2029 годах оценивается примерно в $136,5 млрд

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Украина должна выплатить 12 января Международному валютному фонду (МВФ) $179,6 млн в счет погашения кредита. Соответствующее сообщение размещено на сайте МВФ.

В графике фонда на 12 января говорится, что Киев должен погасить сумму в размере 125 737 500 СДР (специальные права заимствования, расчетная единица фонда), или $179 648 33,29. Всего в 2026 году, по расчетам МВФ, Украина должна выплатить 2 000 980 442 СДР ($2 858 914 813,37) с учетом процентов с кредита. В следующем - $1,9 млрд, в 2028 - $1,4 млрд, в 2029 - $2,3 млрд, в 2030 - $2,28 млрд. На данный момент Киев получил от МВФ по линии одобренного в 2023 году механизма расширенного кредитования (EFF) $11,45 млрд.

Действующая программа EFF Украины с МВФ в размере $15,6 млрд рассчитана на 2023-2027 годы, однако Киев уже обратился в фонд с инициативой разработать новую. По оценке руководителя миссии фонда по Украине Гэвина Грея, согласно базовому прогнозу, общая нехватка финансирования в украинском бюджете в 2026-2029 годах оценивается примерно в $136,5 млрд. В 2026-2027 годах Украина столкнется с остаточным дефицитом финансирования в размере около $63 млрд.