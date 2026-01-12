Более 1 тыс. пассажиров ждут вылета из Владивостока в Москву

Задержки вызваны поздним прибытием самолетов из столицы

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 12 января. /ТАСС/. Вылет трех самолетов из Владивостока в Москву авиакомпании "Аэрофлот" перенесли, отправления ждут более 1 тыс. пассажиров. Об этом сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

"Отправления ожидают свыше тысячи пассажиров. Граждане проинформированы об изменении расписания, скопления пассажиров в здании аэровокзала не допущено", - говорится в сообщении.

Расписание изменили на рейсах: SU 1701, запланированного 12 января в 9:20 (02:20 мск), расчетное время вылета в 14:50 (07:50 мск); SU 1703, запланированного 12 января в 13:50 (06:50 мск), расчетное время вылета в 21:30 (14:30 мск); SU 1797, запланированного 12 января в 12:05 (05:05 мск), вылет перенесен на 13 января.

В пресс-службе международного аэропорта города Владивостока ТАСС сообщили, что задержки вылетов вызваны поздним прибытием самолетов из Москвы.