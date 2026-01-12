АТОР: Вьетнам пока не сможет сравняться с Таиландом по популярности у россиян

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе сообщила, что турпоток из России во Вьетнам в 2025 году вырос в три раза

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Вьетнам пока не сможет сравняться с Таиландом и тем более опередить его по популярности у российских туристов, несмотря на кратный рост турпотока из РФ, сообщила в интервью ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Для того, чтобы условно "догнать и перегнать" Таиланд, надо будет в течение года вырасти еще в 2-2,5 раза. Пока наши аналитики не видят таких перспектив", - сказала она.

Ломидзе отметила, что Вьетнам стал "туристическим прорывом" 2025 года - турпоток россиян в эту страну вырос в три раза по сравнению с 2024 годом. "Рекордные показатели спроса, прирост колоссальный, правда, от низкой базы 2024 года, когда еще не было прямых рейсов", - объяснила она.