Министр энергетики Румынии назвал страну крупнейшим производителем газа в ЕС

Богдан Иван отметил, что республика на 1 ноября была единственным государством Евросоюза, чье газовое хранилище было заполнено полностью

БУХАРЕСТ, 12 января. /ТАСС/. Румыния является лидером по производству природного газа среди всех стран ЕС, на начало холодов страна была единственной в сообществе, у которой газохранилища были заполнены на 100%. Об этом заявил румынский министр энергетики Богдан Иван.

"Сегодня Румыния является крупнейшим производителем природного газа во всем Евросоюзе. В настоящее время мы добываем от 21 до 23 млн кубометров газа в сутки и сейчас наши газохранилища объемом 3 млрд кубометров заполнены примерно на 68%", - сказал он в интервью телеканалу Digi24. Иван добавил, что на 1 ноября Румыния была единственной страной в ЕС, газовые хранилища которой были заполнены на 100%.

Дискуссия о запасах газа в Румынии развернулась на фоне сообщений ряда СМИ о том, что самой стране не хватает газа, при этом Бухарест продает его Молдавии и Украине. Министр назвал это высказывание "ложным тезисом". Он добавил, что Румыния "использует природный газ других государств (сжиженный природный газ из США - прим. ТАСС), чтобы помочь соседям, получая прибыль через румынские компании".

Румыния входит в тройку стран ЕС с самым дешевым газом. По данным Евростата, в мае 2025 года цена составляла €0,054 за кВт⋅ч. Дешевле было только у Хорватии и Венгрии (0,046 и 0,032 соответственно).

При этом правительство Румынии делает компенсации для домохозяйств за пользование газом. Схема перестанет действовать с 1 апреля 2026 года, когда цены на газ вернутся к рыночным показателям. Министр убежден, что Румыния "не испытает шока", а цены на энергоресурс не вырастут.