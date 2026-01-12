FT: ЕС включил штрафы в проект договора с Лондоном о перезагрузке после Brexit

Этот пункт документа призван защитить блок от риска, что лидер Reform UK Найджел Фараж в случае избрания премьером может отказаться от курса на сближение

ЛОНДОН, 12 января. /ТАСС/. Евросоюз включил в проект обсуждаемого двустороннего соглашения с Великобританией "по перезагрузке отношений" после Brexit (выхода Британии из ЕС) пункт, предусматривающий выплату крупных штрафов в случае нарушения Лондоном его условий. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

В соответствии с документом, с которым ознакомилось издание, власти Соединенного Королевства вынуждены будут выплатить "финансовую компенсацию", если нарушат соглашение, направленное на устранение бюрократических препятствий, в частности, для британских экспортеров продуктов питания и напитков. Выплаты должны покрывать расходы в том числе на создание "инфраструктуры и оборудования, первоначальный набор персонала и обучение для организации необходимого пограничного контроля".

Европейские дипломаты назвали это положение "пунктом Фаража". Согласно их заявлению, оно призвано защитить блок от риска того, что лидер партии Reform UK Найджел Фараж в случае избрания премьером может отказаться от курса на сближение с сообществом, к чему стремится нынешнее правительство лейбористов. По словам одного из дипломатов, "данный пункт призван обеспечить стабильность и стать сдерживающим фактором для Фаража и компании".

Лидер Reform UK пообещал отменить возможное соглашение, заявив FT, что не передаст Брюсселю никаких денег в рамках любого соглашения, подписанного нынешним премьером Киром Стармером. "Я нарушу его", - утверждал Фараж.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. За прекращение членства проголосовали 51,9% британцев, против - 48,1%. После нескольких лет переговоров Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года.

1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы. В декабре 2020 года стороны заключили сделку об отношениях после Brexit, которая подразумевает наличие зоны свободной торговли для товаров и услуг без квот и тарифов и возможность посещения ЕС подданными Великобритании и наоборот без визы на срок до 90 дней.