Европа с 13 октября отобрала из хранилищ треть запасов газа

Нетто-отбор из ПГХ с начала отопительного сезона составил более 30 млрд куб. м газа

Редакция сайта ТАСС

© Nord Stream 2/ EYEPRESS via Reuters Connect

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Нетто-отбор (чистая разница между объемом отбора и закачки) из подземных хранилищ (ПХГ) Европы газа с начала отопительного сезона превысил 30 млрд куб. м, что составляет треть от общих запасов в странах региона. Об этом свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

Отбор из ПХГ 10 января составил порядка 740 млн куб. м. Суммарный же показатель изъятий из хранилищ с начала месяца немного потерял рекордный темп.

Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 28 марта 2025 года, тогда в них оставалось 33,57% запасов. Сейчас ПХГ Европы заполнены на 54,88% (на 14,91 процентного пункта ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет) против 67% годом ранее. Со старта отопительного сезона 13 октября страны ЕС отобрали из хранилищ около 35 млрд куб. м газа. Нетто-отбор (общий уровень отбора превышает объем закачки) достиг 31 млрд куб. м. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 90-й день с момента достижения максимума их заполнения оказывается на 10% ниже среднего значения на этот день за предыдущие пять лет.

Общий объем топлива в ПХГ на текущий момент составляет лишь 60,7 млрд куб. м.

Запасы газа в ПХГ Германии, которая является лидером в Европе по объему мощностей хранения, опустились до 47,4%. Остальные страны - лидеры по объему мощностей хранения газа также активно расходуют накопленное топливо. ПХГ Франции наполнены на 48,3%, Австрии - на 57,7%, Италии - на 69%, Нидерландов - на 41,2%.

Хранилища Словакии заполнены на 54,8%, Венгрии - на 55,2%, Чехии - на 61,9%, Румынии - на 66,1%, Болгарии - на 64,9%, Бельгии - на 45,8%, Дании - на 44,1%, Латвии - на 43,2%, Хорватии - на 32,5%.