В Росстандарте рассказали, в каких отраслях будут принимать ГОСТы в 2026 году

Глава ведомства Антон Шалаев уточнил, что стандарты будут разрабатывать в областях станкостроения, робототехники, ИИ, БПЛА, высокоскоростных железнодорожных магистралей, продуктов питания и товаров для детей

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Разработка стандартов в сферах станкостроения, робототехники, искусственного интеллекта (ИИ), беспилотников, высокоскоростных железнодорожных магистралей, продуктов питания и товаров для детей продолжится в 2026 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Росстандарта Антон Шалаев.

"В 2026 году продолжится разработка стандартов по станкостроению, робототехнике, беспилотным авиационным системам и высокоскоростным железнодорожным магистралям. Планируется развитие в сфере ИИ, технологий умного дома, а также всего, что касается обеспечения безопасности продуктов питания, товаров и услуг для детей", - сказал он.

Шалаев отметил, что ведомство второй год составляет программу стандартизации в увязке с национальными целями развития. Из планируемых к разработке ГОСТов в 2026 году около 700 направлены на обеспечение технологического лидерства и порядка 450 - на формирование комфортной и безопасной среды.