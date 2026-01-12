Законопроект о контроле за частью групп промпродукции могут принять в 2026 году

Глава Росстандарта Антон Шалаев сообщил, что это может коснуться стройматериалов, машиностроительной продукции, аттракционов, авиакеросина

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Росстандарт ожидает принятия в 2026 году законопроекта о постоянном контроле и надзоре за частью групп промышленной продукции. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава ведомства Антон Шалаев.

Читайте также Глава Росстандарта: видим все больше интереса от разных стран к нашим ГОСТам

С 2024 года проводится эксперимент в отношении госконтроля и надзора стройматериалов. По словам руководителя Росстандарта, ведомство провело около 38 тыс. профилактических и 5 тыс. контрольно-надзорных мероприятий, в результате чего некоторые виды продукции были отозваны с рынка. При этом он отметил, что самый главный результат эксперимента - снижение доли контрафакта в контролируемых товарных группах впервые с 2020 года. В 2026 году эксперимент продолжится.

"При этом Минпромторгом и Росстандартом подготовлен законопроект о постоянном контроле и надзоре за отдельными группами промпродукции, включая стройматериалы, машиностроительную продукцию, аттракционы, авиакеросин и другие. Ожидаем, что документ будет принят в 2026 году", - заявил Шалаев.

В октябре 2025 года сообщалось, что участники заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции поддержали законопроект, предусматривающий установление отдельного вида госконтроля за соблюдением обязательных требований к отдельным видам промышленной продукции.